Si dimette il sindaco 5 Stelle di Matera Domenico Bennardi

ll sindaco di Matera, Domenico Bennardi (M5s), si è dimesso con una lettera inviata nel pomeriggio al presidente del consiglio comunale e al prefetto di Matera, Cristina Favilli.

Bennardi - eletto al ballottaggio il 6 ottobre 2020, quando superò il candidato di centrodestra, Rocco Sassone - ha dovuto superare diversi scogli politici, effettuando quattro rimpasti di giunta e un'integrazione nella composizione dell'esecutivo, pochi giorni fa.

Nella lettera con la quale si è dimesso, Bennardi ha evidenziato una situazione di "crisi politica che di fatto non offre garanzie sulla tenuta dell'attuale maggioranza" e ha detto di aver preferito dimettersi "nell'ipotesi di un commissariamento" del Comune.

"Sono convinto - ha concluso - che il senso di responsabilità possa prevalere in molti consiglieri comunali e che si possa ancora trovare un nuovo spirito collaborativo volto al bene di tutti e della città.

Individuando e superando posizioni alternative e lanciando realmente quella 'nuova stagione riformista e di collaborazione su temi, obiettivi programmatici e iniziative comuni' da più parti e da me auspicata".