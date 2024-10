Basket maschile, un'altra amara sconfitta per Virtus Ragusa. perde di misura a Piacenza

La Virtus gioca una partita coraggiosa nonostante l’assenza di Ianelli, sfodera un ottimo Kosic e percentuali irreali da tre punti (14/20), ma non basta per conquistare la prima vittoria in trasferta. La sesta giornata della Serie B Old Wild West sorride alla Bakery Piacenza, che si impone 108-107 su Ragusa dopo un tempo supplementare. E’ una sconfitta che brucia tantissimo per la Virtus, immeritata per l’andamento della partita. A fare tutta la differenza del mondo sono gli ultimi due possessi offensivi, conclusi con due palle perse. Il resto del match, almeno in attacco, rasenta la perfezione. Non bastano Simon (27 punti) e Kosic (20 in 18’ col 100% dal campo).