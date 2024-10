E' accusato di rapine in concorso e scippo: arrestato a Bagheria

Personale della Squadra Investigativa del Commissariato di Polizia di Bagheria, congiuntamente ai militari della Stazione Carabinieri di Ficarazzi, hanno tratto in arresto un palermitano ritenuto responsabile di due distinti episodi delittuosi commessi tra aprile e giugno di quest'anno, in concorso con altro soggetto già raggiunto dal provvedimento restrittivo emesso dal Giudice di Termini Imerese, eseguito lo scorso 24 luglio. Accogliendo integralmente le richieste del Pubblico Ministero titolare dell'indagine, il Gip di Termini Imerese ha emesso un'Ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di C. A., nato a Palermo, classe 1993, individuato dagli investigatori nel corso delle indagini.