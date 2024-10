Expomedicina dal 24 al 27 ottobre alle Ciminiere di Catania: visite gratuite

Si terrà a Catania dal 24 al 27 ottobre al Centro fieristico le Ciminiere di Catania, la 4^ edizione di Expomedicina, Salone dell’Innovazione Tecnologica in Sanità. L’evento, di elevato livello scientifico, vedrà la partecipazione di medici, dirigenti e amministratori del settore, provenienti da tutta italia.“Pensiamo che il confronto diretto tra le varie esperienze siciliane e delle altre regioni italiane, serva a far crescere più rapidamente la sanità in Italia. Il convegno sarà articolato su vari simposi e tavole rotonde, con i lavori distribuiti su 4 sale, con 24 convegni che ospiteranno vari temi scientifici, curati da medici e professionisti del settore. Abbiamo voluto dare ampio spazio a tutte le discipline chirurgiche che apporteranno un contributo unico nella gestione del paziente” sottolinea Maurizio Ninfa Presidente e organizzatore di Expomedicina.

Durante la manifestazione esperti del settore, ricercatori, medici e rappresentanti della PA si incontreranno per condividere conoscenze, discutere delle sfide attuali e future, anche attraverso l’utilizzo dell’intelligenza artificiale e della robotica.

Expomedicina, arriva in un periodo non facile per la Sanità, messa a dura prova, da varie contingenze, tra cui le contestate liste d’attesa, la carenza di medici e tanto altro, proprio per questo diventa preziosa occasione di incontro e confronto. Gli stakeholders del settore consentiranno di individuare le soluzioni e i giusti percorsi. Expomedicina rappresenta anche occasione di incontro e confronto generazionale con le nuove leve.

Expomedicina, offrirà una panoramica completa sulle ultime novità tecnologiche, presentando dispositivi medici di ultima generazione, strumenti chirurgici avanzati, software per la gestione della salute e benessere, mettendo al centro dell’attenzione, pubblica e professionale, le soluzioni innovative che stanno trasformando il settore sanitario con particolare attenzione al Meridione d’Italia. Inoltre, convegnistica su: Intelligenza artificiale applicata in Sanità, Realtà aumentata, Cyber security, Micro e Macro logistica ospedaliera.