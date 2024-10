Posti di blocco in aree sensibili: 2 persone denunciate a Noto

Nel corso del servizio di controllo del territorio, agenti del Commissariato di Noto hanno denunciato due persone: un uomo di 36 anni per il reato di porto illegale di coltello ed un giovane di 23 per il reato di ricettazione.

In specie, nell’ambito di un rafforzamento del servizio di controllo del territorio, operato in occasione del fine settimana, i poliziotti hanno effettuato numerosi posti di controllo in aree sensibili del centro netino identificando 110 persone e controllando 75 veicoli.

In tale contesto operativo, gli agenti hanno sottoposto a controllo il giovane di 23 anni che viaggiava a bordo di un ciclomotore senza il casco protettivo e senza targa.

A seguito delle verifiche sul veicolo, si acclarava che il telaio non risultava leggibile, e il ventitreenne dichiarava di avere ricevuto il mezzo in regalo da uno sconosciuto.

Il giovane, pertanto, è stato denunciato per il reato di ricettazione e sanzionato per guida senza patente; il veicolo è stato sottoposto a sequestro.

Inoltre, in un secondo episodio, gli uomini del Commissariato di Noto hanno denunciato il trentaseienne che veniva sorpreso in possesso di un coltello della lunghezza di 13 centimetri, occultato nella tasca dei pantaloni.