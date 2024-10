Aggressioni al Policlinico di Catania, il direttore presenta le denunce

Il direttore generale del Policlinico di Catania, Gaetano Sirna, in qualità di rappresentante legale dell'azienda, ha denunciato alla Procura le persone che nelle scorse settimane hanno aggredito, verbalmente e fisicamente, personale sanitario in servizio al pronto soccorso dell'ospedale San Marco. L'ultimo episodio risale alla sera del 16 ottobre scorso.

Le denunce, spiegano dal Policlinico, "si inseriscono nella scia di provvedimenti che la direzione aziendale ha assunto a consolidamento della politica di 'tolleranza zero' adottata verso atti di violenza, fisica o verbale, nei confronti del personale sanitario".

"Non possiamo più consentire - afferma Sirna - che i nostri operatori sanitari vengano insultati e malmenati nelle nostre strutture mentre svolgono il proprio lavoro e applicheremo tutte le misure necessarie a loro tutela.

Dai dati raccolti dal gruppo di lavoro sulle aggressioni che abbiamo costituito quasi due anni fa, ma anche dalle cronache, abbiamo purtroppo constatato che il fenomeno è in costante crescita e bisogna porvi fine.

Pertanto, denunceremo ogni atto compiuto ai danni del personale, cercando di ottenere giustizia come è accaduto nello scorso mese di marzo, con la condanna di un uomo che aveva usato violenza e minacce contro due professionisti. Nel frattempo - annuncia Sirna - stiamo già definendo ulteriori iniziative di prevenzione e protezione tra le quali altre giornate formative, in aggiunta a quelle già realizzate durante l'anno, affinché i sanitari siano preparati al massimo a gestire le situazioni più critiche".