Evasioni a ripetizione a Francofonte: 41enne viene portato in carcere

Francofonte, 41enne agli arresti domiciliari per una violenza e resistenza a pubblico ufficiale risalente ad agosto, evade ripetutamente, viene più volte denunciato finchè la Corte di Appello di Catania dispone la sostituzione della misura in atto con la custodia cautelare in carcere.

Da ultimo, l’uomo era stato riconosciuto da un carabiniere libero dal servizio, mentre faceva la spesa in un supermercato del paese quando avrebbe dovuto trovarsi a casa.

Arrestato è stato associato alla Casa Circondariale “Cavadonna” di Siracusa.