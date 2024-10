Noto, consegnati i lavori per il porticciolo di Calabernardo

Un investimento di oltre 7 milioni di euro che rappresenta un’importante tappa per lo sviluppo del nostro territorio e per la valorizzazione delle risorse costiere. Grazie al sostegno dell’assessorato regionale ai Lavori Pubblici e all’impegno dell’amministrazione comunale di Noto, guidata da Corrado Figura, l’area demaniale di oltre 20.000 metri quadrati destinata al porticciolo è stata consegnata e ora si procede con i lavori". Il deputato regionale di Fratelli d'Italia, Carlo Auteri, è lieto di annunciare che i lavori per la riqualificazione del porticciolo di Calabernardo sono ufficialmente iniziati. Stamattina il parlamentare Ars era a Noto, accanto al sindaco Figura e a parte della Giunta, per il simbolico taglio del nastro. Questo intervento, presentato inizialmente nel 2021, non solo migliorerà l’accessibilità e l’attrattività turistica della zona, ma creerà nuove opportunità economiche per la comunità locale. Il porticciolo infatti potrà ospitare fino a 104 imbarcazioni di tre categorie diverse, è previsto il potenziamento dei due moli già preesistenti e sarà realizzata una nuova barriera frangiflutti. "Ringraziamo l’assessore Alessandro Aricò per il suo impegno costante e la Regione Siciliana per aver confermato il finanziamento necessario a rendere possibile questo progetto - le parole di Auteri - L’inizio dei lavori segna un nuovo capitolo per Calabernardo e dimostra l’attenzione del governo Schifani verso la nostra provincia, che merita progetti innovativi e infrastrutture moderne per un futuro sostenibile.”