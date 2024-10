Chiusa Statale 114 a Nizza di Sicilia per allagamenti

La strada statale 114 "Orientale Sicula" è temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni per allagamento di un tratto all'altezza del km 25, a Nizza di Sicilia, nella città metropolitana di Messina. Sul posto è presente il personale Anas per le attività di ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile. Il traffico è deviato sulla viabilità alternativa. Sulla rete di competenza Anas in Sicilia, inoltre, a causa delle intense precipitazioni delle ultime ore, permangono le precedenti chiusure al traffico. Nel dettaglio, è chiusa in entrambe le direzioni la strada statale 191 "Di Pietraperzia" a Mazzarino (Caltanissetta), con percorso alternativo su SP26 e SP 128. Chiusa in entrambe le direzioni la statale 190 "Delle Solfare" dal km 38,300 al km 66,525 a Butera (Caltanissetta), con deviazioni sulla SS626 e sulla SP 27. Chiusi anche gli accessi sulla SS190 al km 62,150, km 57,150, km 47,500 ed al km 45, 500. Per detriti in carreggiata, chiusa la strada statale 192 "Della Valle del Dittaino" dal km 12,300 al km 17,300 a Catania. Infine, è chiusa la strada statale 560 "Di Marcatobianco", dal km 0,000 al km 10,050, a Enna, con deviazioni verso la SS626e sulla SS 191.