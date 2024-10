Pallavolo femminile serie B: la Pvt Modica batte anche la Ics Santa Lucia Roma e si conferma capolista

PALLAVOLO FEMMINILE SERIE B1

Pvt Modica – Ics Santa Lucia Roma 3 – 0

Parziali: 25/22, 26/24, 25/18

PVT Modica: Gitti C 13, Gasparroni 10, Poles 13, Palazzi 4, Carnazzo 6, Brioli 1, Lo Iacono 1, Lucescul 1, Gitti M, Ferrari, Sansò, Ferrantello (L), n.e. Iachininoto.

ICS Santa Lucia Roma: De Arcangelis 6, Palermo 8, Culiani 7, Cherubini 5, Taglione 1, Morone 9, Bressan 1 Liuzzo, Sturabotti, Cavalieri (L), n.e: Mastrocinque, Ungaro.

Arbitri: Luca Cardaci e Eleonora Morabito di Messina

La Pvt Modica, dopo Pescara, batte anche la Ics S.Lucia confermando quanto di buono visto sul parquet adriatico. Non era una partita facile contro le romane che all’esordio avevano fatto sudare la corazzata Marsala. Al geodetico è sfilata di volti nuovi. A cominciare da coach Marco Relato che schiera nel sestetto iniziare il capitano Brioli con Poles in diagonale, Gasparroni e Gitti sulle ali, Palazzi e Carnazzo al centro, Ferrantello libero. Risponde coach De Gregoriis con Taglione – Morone in diagonale, Palermo – Culiani bande, De Arcangelis e Cherubini al centro, Cavalieri libero.

La Pvt conquista anche i 3 punti contro Roma e si conferma in testa alla classifica di B1.