L'affidamento della piscina comunale di Ragusa finisce all'Anac

"La mancanza di trasparenza nella gestione della piscina comunale di Ragusa finisce sul tavolo dell''Autorita nazionale per l'anticorruzione che ammonisce l'amministrazione comunale di Ragusa". Lo ha denunciato, intervenendo in aula durante il consiglio, Federico Bennardo, consigliere comunale che ha sollevato dubbi sulla trasparenza e correttezza dell'affidamento del servizio al gestore privato. Secondo Bennardo, l'Anac non solo ha richiesto all'amministrazione comunale di fornire un piano economico-finanziario ma soprattutto ha avanzato di riconsiderare la legittimità della gara. Bennardo ha accusato l'amministrazione Cassì di non avere reso pubblica la risposta dell'autorità, come invece previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013 sulla trasparenza."Questa mancanza di comunicazione ufficiale solleva seri interrogativi sul comportamento dell'amministrazione, guidata dal sindaco Peppe Cassì - ha detto il consigliere - , che non ha ancora chiarito se vi sia stata una deliberata omissione di informazione.