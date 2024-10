Siccità, Faraone (Italia Viva): in Sicilia l'acqua c'è ma si disperde

"Ho visitato la diga Trinità, quella che normalmente serve per dare l'acqua alle vigne e agli ulivi della zona di Mazara del Vallo e Castelvetrano. Tutte le volte che la diga si riempie troppo, visto che non è collaudata per la quantità d'acqua che potrebbe contenere effettivamente, vengono scaricati in mare più di 18 milioni di metri cubi d'acqua. Oggi il livello dell'acqua è bassissimo. Quindi, da un lato non c'è acqua e le coltivazioni muoiono; dall'altro lato, visto che non si è intervenuti con seri investimenti, l'acqua viene buttata". Lo scrive su Facebook Davide Faraone, capogruppo di Italia Viva alla Camera. "In più, di quella che viene distribuita tra i campi, il 50% si disperde a causa di una rete che è vecchia e malmessa -aggiunge - In sintesi, anche se piove poco, l'acqua in Sicilia c'è, semplicemente si perde per inefficienze e incapacità. Però siamo in una botte di ferro, Schifani è stato nominato commissario".