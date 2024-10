Gara al porto di Catania da 6,5 milioni per il varco Sud

In attesa che arrivi il nuovo Piano regolatore del porto di Catania, sarà indetta entro la fine dell'anno dall'Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale una gara per circa 6,5 milioni di euro finalizzata al rifacimento ex novo del varco sud del porto di Catania. "Un cambiamento radicale che vedrà la striscia di terra al fianco di via Tempio diventare un polo attrattivo per la comunità - spiega il presidente Adsp, Francesco Di Sarcina -. Abbiamo, infatti, previsto un grande parco pubblico multifunzionale di 10mila metri quadrati, che si chiamerà Parco del Faro, un'enorme area verde dove poter passeggiare, girare in bici, fare attività sportiva, prendere un aperitivo a due passi dal centro e in piena sicurezza". La procedura contempla anche la costruzione del varco di accesso, costituito da due archi d'acciaio, rastremati e alti 40 metri, convergenti verso l'alto e fusi assieme nelle cuspidi, grazie a un design architettonico che intende richiamare la 'A' della patrona Sant'Agata. Sarà un nuovo punto di riferimento made in Catania, capace di integrare la vegetazione preesistente con nuove infrastrutture e attrazioni, nel rispetto dei principi di sostenibilità e funzionalità. "Come più volte annunciato - dice ancora Di Sarcina -, il nostro intento è migliorare il rapporto tra città e porto. La vera rivoluzione sarà con il futuro Prp che speriamo possa vedere la luce a fine 2025, in cui ogni tessera sarà al giusto posto in una visione moderna e rivoluzionaria. Ma, consapevoli che realizzare le ambiziose opere di Prp richiederà tempo e risorse, intendiamo da subito, avendo ormai riparato la darsena traghetti, avviare il rinnovamento con opere che impattino positivamente sul carattere del porto e sulla sua accessibilità. Per questa ragione stiamo avviando una serie di progettualità preparatorie e preliminari, di cui questa è solo la prima di una serie". Si prevede l'aggiudicazione della gara nel prossimo gennaio, l'affidamento dell'appalto entro marzo e l'inizio dei lavori già a giugno 2025 per essere completati entro 300 giorni