Acate, conto alla rovescia per "Boncibum": al Castello due giorni di percorsi enogastronomici

Cresce l’attesa per Boncibum, la due giorni dei percorsi enogastronomici che nel fine settimana si svolgerà ad Acate al Castello dei Principi di Biscari. Sabato 26, alle ore 16,30 l’inaugurazione e a seguire una conferenza e il primo dei “viaggi del gusto”.

Domenica 27, alle 11, in vetrina ci saranno i sapori del territorio e nel pomeriggio, dopo il convegno su “L’agroalimentare: dal primario al terziario tra innovazione e tradizione”, il Masterclass food and wine con la chef Marta Denaro e l’azienda Santa Tresa.

”L’evento ha spiegato il sindaco Gianfranco Fidone - rientra nell'ambito del GAL Valli del Golfo e Acate si pone come punto di riferimento della provincia e del territorio. Preziosa la collaborazione preziosa dell'Ordine Provinciale degli Agronomi, dell'Ordine Provinciale dei Tecnologi Alimentari, di Confagricoltura Ragusa e dei Giovani di Confagricoltura, ma un ringraziamento speciale deve andare all'associazione Growth South, anima di questo evento che pone, con autorevolezza, la nostra comunità al centro delle dinamiche provinciali. Lo abbiamo sempre detto- conclude Fidone - dobbiamo essere orgogliosi di essere acatesi e, grazie alle nostre eccellenze, possiamo rappresentare un esempio virtuoso nel Sud Est”.

Il Gal Valli del Golfo promuoverà il vino Cerasuolo di Vittoria Docg, il pane preparato con i grani antichi siciliani, l’olio Dop Monti Iblei ed il formaggio Ragusano Dop. Tutti gli assaggi saranno offerti gratuitamente dalle 19 a mezzanotte.

Per il sindaco di Vittoria Francesco Aiello, presidente del CdA GAL Valli del Golfo il vino, il formaggio Caciocavallo, i grani antichi, la cui riscoperta sta rappresentando una nuova frontiera nella consapevolezza delle eredità del passato e del consumo consapevole dell’oggi nonché l’olio dei Monti Iblei, sono autentici tesori del territorio.

Per Dafne Lantino, assessore al Turismo di Acate, «La due giorni è un esempio perfetto di come la cultura e la gastronomia possano unirsi per offrire esperienze uniche. La manifestazione sarà un’opportunità per valorizzare il patrimonio culinario della nostra area e promuovere le nostre eccellenze del nostro territori. Essa sarà anche un’occasione per mettere in risalto le bellezze architettoniche del nostro centro storico oltre che un modo per far conoscere le nostre radici”.