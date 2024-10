Ragusa, la Polizia incontra gli studenti del "Galileo Ferraris"

Continuano con successo i momenti di incontro e di condivisione tra la Questura di Ragusa e gli istituti scolastici della provincia. Questa volta presso l’Istituto “Galileo Ferraris” di Ragusa il tema dell’incontro è stato “l’Uso di droghe e le dipendenze patologiche” e ad essere coinvolti sono stati gli studenti delle prime classi di via Tommaseo.

La giornata di incontro ed approfondimento è stata tenuta dal Dirigente del Commissariato di Polizia di Vittoria,Ragusa Giovanni Arcidiacono (ed un secondo incontro sarà tenuto venerdì prossimo presso la sede di via Pietro Nenni) che ha messo in guardia i ragazzi sulle gravi conseguenze e sui rischi che possono scaturire dall’entrare in contatto con le sostanze stupefacenti. Nel corso dell’incontro che ha catturato l’attenzione dei ragazzi i quali hanno formulato in conclusione diverse domande sul tema, sono state date loro utili informazioni sui pericoli determinati dalle varie tipologie di sostanze e sugli effetti del traffico illegale che alimenta la loro diffusione. Sono state in particolare evidenziate le gravi conseguenze per la salute che l’uso delle droghe determina inesorabilmente e l’importanza di denunciare alle forze di polizia eventuali episodi di spaccio.