Domani si gioca Siracusa - Acireale, Turati agli azzurri: più cattiveria in campo

Marco Turati ammette che gli errori commessi dal Siracusa a Locri ci sono stati, ma avverte che non bisogna essere disfattisti. Gli azzurri domani nel turno infrasettimanale del campionato contro l'Acireale si giocano molto. Prima di tutto la credibilità. Il Siracusa al 'De Simone' deve tornare a vincere per non dare la possibilità agli avversari di spiccare il volo. Gli ospiti arrivano Siracusa con il morale sotto i tacchi, sulla base del penultimo posto in classifica, frutto di una serie di sconfitte, anche immeritate. "Dobbiamo fare una partita molto fisica - dice Turati - La squadra è viva ed ha voglia di proporre e di fare gol. Ci siamo rivisti la partita di domenica scorsa. Al di là egli error, siamo stati in area avversaria per 27 volte. Gli errori ci sono stati, abbiamo sbagliato un rigore. L'atteggiamento della mia squadra è sempre stato positivo. Vogliamo fare più gol, i nostri attaccanti hanno buone qualità. Così come si è sbloccato Maggio, anche gli altri riusciranno a farlo. Dobbiamo essere più cattivi anche in fase offensiva. In casa abbiamo sempre giocato con il coltello fra i denti e vogliamo regalare un successo ai nostri tifosi".

Siracusa - Acireale avrà inizio alle 15. La gara sarà diretta da Andrea Bortolussi di Nichelino.

LE ALTRE PARTITE E GLI ARBITRI

Akragas-Ragusa (Francesco Ennio Gallo di Bologna)

Enna-Reggina (Francesco Saffioti di Como)

Pompei -Locri (Marco Giordano di Matera)

Licata-Città di S.Agata (Salvatore Marco Testai di Catania)

Nissa-Sancataldese (Alessio Vincenzi di Bologna)

Paternò-Nuova Igea Virtus (Tommaso Bassetti di Lucca)

Sambiase-Castrumfavara (Mirko Pelaia di Pavia)

Vibonese-Scafatese (Gabriele Sciolti di Lecce) (