Sabato seduta straordinaria del Consiglio a Solarino: tornano i riammessi dal Cga

Consiglio comunale straordinario sabato alle 11 a Solarino. La seduta è stata convocata dal consigliere anziano, Giuseppe Pelligra. All'ordine del giorno la surroga dei consiglieri comunali ed il giuramento. Nella sostanza, per una sentenza del Cga, torneranno in Aula i consiglieri che erano stati defenestrati da una manovra politica del sindaco Peppe Germano, poi non andata a buon fine per il ricorso dell'opposizione. Il nuovo consiglio di Solarino è composto dai 'riammessi' Giuseppe Pelligra, Carmelo Carpinteri, Concetta Pricone, Emilio Terranova, Seby Scorpo e Salvatore Oliva e subentra al posto di Salvatrice Cassia, Letizia Oliva . Per la maggioranza dovrebbero entrare in Consiglio i primi dei non eletti, Francesco Mangiafico, Maria Paola Giarratana, Piersanti Mazzarella, Michele Vasile.

Nei lavori dell'aula bisognerà procedere anche all'elezione del presidente e del vice presidente del consiglio comunale.

(nella foto il consigliere anziano Giuseppe Pelligra)