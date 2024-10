Ufficio turistico Modica, nuova sede: ma nessuna indicazione

Da circa un mese l'Ufficio turistico del Comune di modica ha cambiato sede. Non si trova più vicino al Palazzo della Cultura bensì in piazza Matteotti dove si è trasferito il capolinea dei trenini. Fin qui tutto potrebbe rientrare in una scelta di natura logistica. C'è da dire che l'Ufficio turistico è ospitato all'interno dell'ex Convento dei Carmine ma per indirizzare il visitatore verso l'Ufficio non c'è alcuna indicazione, nemmeno sul cancello di ingresso dove è posta solo la tabella del Gal che ha sede nell'ex Convento. Sarebbe il caso che la nuova sede dell'Ufficio turistico venga segnalato adeguatamente e in modo chiaro e visibile. A beneficio anche di chi vuole informarsi su monumenti e percorsi in città senza far ricorso al solito giro con il trenino.