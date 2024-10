Poste italiane assume 10 nuovi portalettere a Siracusa

Sono 10 i nuovi portalettere stabilizzati in provincia di Siracusa. Il contratto con Poste Italiane è stato siglato dai nuovi dipendenti nei locali di Confindustria Catania, città sede dell’azienda, alla presenza del segretario generale della SLP Cisl, Ragusa Siracusa, Salvo Gibilisco.

“Nelle scorse settimane, come già fatto in passato per i loro colleghi, li abbiamo incontrati per dare loro tutte le informazioni che potevano essere utili ai fini della stabilizzazione e metterli a conoscenza della tipologia di lavoro che andranno a svolgere; - ha commentato Gibilisco - l’occasione è servita per approfondire l’argomento e conoscere anche la nostra organizzazione sindacale, che in questi anni si è sempre contraddistinta nell’ accompagnare i processi di trasformazione del settore recapito nel nostro paese”.

I lavoratori hanno riconosciuto il grande lavoro fatto in questi anni dalla SLP Cisl e in particolare nella nostra provincia. “Queste nuove stabilizzazioni, che arrivano dopo un anno, sicuramente non sono tante, – continua il segretario dei Postali della Cisl territoriale - ma rappresentano ossigeno per il territorio e nuovi di posti di lavoro nella nostra provincia.

Continuo a ripetere all’intera categoria di essere costantemente presente, ma soprattutto partecipativa al mondo sindacale – conclude Salvo Gibilisco – Questo è ciò che rappresenta il valore aggiunto per continuare ad essere determinanti, decisivi e propositivi nella nostra azione sindacale fatta di proposte per accompagnare con intelligenza e senso di responsabilità i processi evolutivi di un settore in rapida e costante evoluzione”