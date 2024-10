Mattarella firma la legge di Bilancio, il testo è composto da 144 articoli

Il presidente della Repubblica Mattarella ha firmato le Legge di Bilancio approvata dal governo per la trasmissione al Parlamento. Il testo è composto da 144 articoli, che comprendono le misure fiscali (dal taglio del cuneo al riordino delle detrazioni) le norme sulle pensioni e quelle sulla revisione della spesa. L'esame partirà dalla Camera. Attesa anche per i risultati del concordato biennale col Fisco a cui si può aderire entro il 31 ottobre. 'Il termine non potrà essere differito', ha detto il viceministro dell'Economia Leo rispondendo alla richieste dei commercialisti.