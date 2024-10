A Palermo la presentazione di 'Ossigeno' libro che Federica Molè dedica al padre

Sarà presentato venerdì 25 ottobre a Villa Malfitano a Palermo (ore 18) "Ossigeno", il libro della giornalista Federica Molé dedicato al padre Gianni, anche lui giornalista, per anni segretario provinciale della sezione dell'Assostampa di Ragusa, scomparso a 61 anni nel 2020 a causa del Covid. Al centro del romanzo edito da Archinet c'è proprio il rapporto tra la figlia e il padre. Dopo l'introduzione di Franco Nicastro, consigliere regionale dell'Ordine dei giornalisti, con l'autrice dialogheranno Ina Modica consigliera regionale dell'Assostampa, assieme al segretario regionale Giuseppe Rizzuto, al vicesegretario vicario Roberto Leone ed al presidente Inpgi Roberto Ginex. "Un padre importante, spesso ingombrante - scrive Guido Conti, nell'abstract del libro - un giornalista che si è costruito una carriera autorevole per scelte non facili in una regione, la Sicilia, dove fare il giornalista con la schiena dritta, con modelli letterari come Sciascia o di giustizia come Falcone e Borsellino, è sempre un problema. Federica, fin da piccola, adora il padre che profuma di sigaro alla vaniglia, trascorrono le vacanze nella casa dei nonni, a Scoglitti, dove il mediterraneo e la spiaggia fanno da teatro ad una infanzia felice. Non è semplice per una figlia raccontare questo rapporto di amore per un genitore che diventa modello e mito anche nel lavoro, perché Federica seguirà le orme del padre come giornalista. Ossigeno ha diversi piani di lettura che pone il padre come un punto di riferimento solido, non solo di presenza ma anche di valori e di etica, che un fatto tragico, all'improvviso, può spazzare via. Ossigeno è un bisogno di aria, con la necessità di restituire al genitore l'amore che ha dato, ma anche un modo per insegnare a tutti che la vita quotidiana, anche nella sua apparenza, non è mai banale".