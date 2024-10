Floridia, viola la prescrizione dei domiciliari: 46enne finisce in carcere

I Carabinieri della Tenenza di Floridia hanno arrestato un 46enne, pregiudicato per reati in materia di stupefacenti, in esecuzione del provvedimento di sospensione provvisoria della detenzione domiciliare emesso dal Tribunale di Siracusa.

L’uomo stava scontando agli arresti domiciliari, da novembre 2023, una pena di 4 anni ed 8 mesi di reclusione per spaccio di stupefacenti ma i Carabinieri di Floridia, all’atto dei controlli, hanno più volte riscontrato inosservanze alle prescrizioni connesse alla misura alternativa.

In particolare l’uomo aveva mantenuto il suo giro di amicizie utilizzando i social network per comunicare con persone estranee al proprio nucleo familiare ed era solito postare “selfie” in cui impugnava una pistola priva di tappo rosso. In una circostanza, durante l’orario in cui era autorizzato a uscire per provvedere alle basilari esigenze personali, è stato controllato ad Avola dove era andato per acquistare un motociclo e in un’altra è stato trovato in possesso di 1,5 grammi di cocaina.

L’Autorità Giudiziaria, tenuto conto delle gravissime e reiterate violazioni, ha disposto la sospensione della detenzione domiciliare e il 46enne è stato associato alla Casa Circondariale “Cavadonna” di Siracusa.