Al Siracusa basta un tempo per chiudere il derby con l'Acireale: azzurri conquistano il primato

Troppo inconsistente l'Acireale vista quest'oggi a Siracusa per il derby infrasettimanale di serie D. Gli azzurri sono scesi in campo per farsi perdonare la sconfitta di domenica a Locri, sperando poi nel passo falso della Scafatese, che c'è stato , e conquistare la vetta della classifica. Entrambi obbiettivi centrati per gli uomini di Marco Turati, che, al momento può dormire sonni tranquilli, anche se alcuni sportivi non sono contenti della gestione dei calciatori sul rettangolo di gioco. Al di là del 2 a 0 che ci sta tutto, gli azzurri sviluppano una gran mole di gioco, ma spesso non riescono a concretizzare. Contro l'Acireale , da registrare la giornata di grazia di Mimmo Maggio, autore di una doppietta, poi tanta opacità nelle conclusioni a rete. E' opinione diffusa che qualcosa la società l'ha sbagliato nella fase del calciomercato. L'undici della passata stagione a guida Caccio la prima e Spinelli dopo, andava confermato globalmente. Bastavano 2, tre inserimenti e la squadra era già competitiva, senza neppure svenarsi. Quest'anno non ci sono le cosidette 'ammazza campionato' come lo era stato Il Trapani: la lotta per la promozione è ridotta soltanto a Siracusa, Reggina e Vibonese.

Tornando alla gara di oggi, passano 6 minuti ed il Siracusa è in vantaggio. Ci pensa Maggio a battere di testa. Zizzania è fuori causa. I granata accennano qualche timida ripartenza, ma Iovino non corre mai pericoli. Il pubblico (presenti 1500 spettatori) incita gli azzurri a mettere in sicurezza la partita. Il raddoppio arriva su calcio di rigore al 43'. Stavolta Maggio spiazza il portiere ospite e rasoterra la sfera finisce

Nel secondo tempo i padroni di casa amministrano la gara . Nel taccuino finisce soltanto una bella parata del portiere sircusano Iovino. Poi è festa grande sotto la Curva Anna. Sesta vittoria del Siracusa in 8 partite e primato in solitaria.

(fotocronache Valentino Cilmi)

RISULTATI 8^ GIORNATA

Akragas - Ragusa 2-2

Enna - Reggina 0-4

Licata - S. Agata 2-0

Nissa - Sancataldese 3-3

Paterno' - Nuova Igea Virtus 1-0

Pompei - Locri 0-0

Sambiase - Castrumfavara 1-1

Siracusa - Acireale 2-0

Vibonese - Scafatese 3-1

CLASSIFICA: Siracusa 18; Scafatese, Vibonese 17; Nuova Reggina 16; Locri 13; Paternò 12; Igea Virtus 11; Sant'Agata, Pompei, Sambiase 10; Enna, Castrumfavara 9; Nissa, Ragusa, Sancataldese, Licata 8;

Akragas, Acireale 5.

PROSSIMO TURNO - 9^ GIORNATA - 27/1

Acireale - Akragas

Castrumfavara - Locri

Enna - Licata

Nuova Igea Virtus - Nissa

Ragusa - Sambiase

Reggina - Paterno'

Sancataldese - Siracusa

Scafatese - Pompei

S. Agata - Vibonese