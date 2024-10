Maltempo nel week end in Sicilia, danni per 24,8 milioni di euro

Ammonta a 24,8 milioni di euro la valutazione complessiva dei danni alle infrastrutture provocati dal maltempo in Sicilia lo scorso week-end. La stima è contenuta in una relazione del dipartimento di Protezione civile e che è allegata alla delibera con la quale la giunta regionale ha dichiarato lo stato di emergenza. Il dipartimento ha chiesto ai Comuni coinvolti una relazione sui danni registrati nel proprio territorio. Otto le province colpite, con la sola esclusione di Palermo. La situazione più critica nel Messinese, con danni stimati per sette milioni di euro. Seguono Agrigento (cinque milioni), Catania ed Enna, entrambe con quattro milioni di danni. In provincia di Ragusa le prime stime dicono che serviranno 1,5 milioni di euro, nel Nisseno 1,3 milioni. Un altro milione di euro ciascuno sarà necessario nelle province di Trapani e Siracusa.