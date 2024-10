Marsala, forza l'alt e viene inseguito: bloccato e arrestato

I carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Marsala (Trapani) hanno arrestato un 34enne per resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo, alla guida della propria auto, non si è fermato al posto di controllo imposto dai militari, dandosi alla fuga. Dopo un breve inseguimento, l'uomo ha abbandonato la vettura, cercando di dileguarsi a piedi ma è stato subito bloccato dai carabinieri. Con sé aveva del crack che è stato sequestrato. Dopo l'arresto e l'udienza di convalida, il 34enne è tornato in prova ai servizi sociali, misura cui era già sottoposto prima dell'arresto.