Violato più volte l'obbligo di dimora, agli arresti domiciliari a Siracusa

Siracusa, 29enne da luglio del 2021 sottoposto all’obbligo di dimora per associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, viola ripetutamente le prescrizioni connesse alla misura cautelare venendo più volte denunciato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Siracusa.

In una circostanza i Carabinieri lo hanno addirittura controllato di notte in strada, quando avrebbe dovuto essere a casa, trovandolo in possesso di un coltello a serramanico con lama affilata.

L’Autorità Giudiziaria, tenuto conto delle reiterate violazioni, ha disposto la sostituzione della misura in atto con gli arresti domiciliari.