Picchia l'anziana nonna, finisce in carcere a Castrovillari

Avrebbe picchiato in più occasioni l'anziana nonna.

Un diciottenne di Amendolara è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di maltrattamenti contro familiari, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale.

Il ragazzo, in particolare, sarebbe stato sorpreso dai militari mentre stava picchiando, all'interno della loro abitazione, la nonna convivente di 82 anni.

Solo l'intervento dei carabinieri della Compagnia di Cassano alo Ionio, secondo quanto riferito, ha permesso di interrompere i maltrattamenti posti in essere dal diciottenne e di prestare le prime cure all'anziana.

I militari, in occasione dell'intervento, oltre alla resistenza nei loro confronti, hanno anche ricostruito alcuni altri comportamenti del diciottenne con episodi di percosse in danno dell'anziana donna, che le hanno provocato una serie di lesioni. Il diciottenne è stato condotto nel carcere di Castrovillari.