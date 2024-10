Spunta un'antenna per la telefonia a Pachino, accesso agli atti di Forza Italia

E' spuntata stamane a Pachino un'antenna per la telefonia Mobile. Si tratta di una installazione autorizzata dal Comune nella zona di via Manzoni. L'Antenna ha già provocato le prime reazioni da parte del quartiere. I cittadini si dicono preoccupati per le conseguenze che potrebbe avere, considerata l'alta incidenza tumorale che insiste su Pachino. Ad intervenire sull'installazione, è Forza Italia cittadina, partito che sostiene la maggioranza del sindaco Gambuzza. "Chiederemo gli accessi agli atti - dice un esponente - poi valuteremo se sono state prese tutte le precauzioni per l'impianto 5G. L'antenna poteva essere installata fuori dal Centro abitato".