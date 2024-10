Occupa abusivamente casa di una donna morta, denunciato a Polistena

Approfittando dell'assenza di eredi di un'anziana defunta da tempo si erano insediati nell'abitazione privata della donna, nel centro storico di Polistena.

Due cittadini originari del Marocco, senza fissa dimora, sono stati denunciati dai carabinieri per occupazione abusiva e furto di energia.

I militari, avendo notato uno strano via vai dall'abitazione, hanno deciso di fare un sopralluogo.

Accortosi della presenza dei carabinieri alla loro porta, uno dei due extracomunitari ha anche tentato di scappare dal tetto dell'abitazione mentre l'altra persona che era con lui teneva impegnati i militari sull'uscio. La fuga non è durata a lungo e l'uomo è stato bloccato.

Dagli accertamenti è emerso che i due avevano occupato senza titolo l'abitazione, forzandone la porta e cambiandone la serratura. Inoltre si erano collegati abusivamente all'illuminazione pubblica attraverso un allaccio pericoloso per gli utenti della strada. L'autore del tentativo di fuga dovrà rispondere anche della mancata esibizione dei documenti d'identità e del permesso di soggiorno.