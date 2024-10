Ragusa, il benvenuto dell'Anffas a don Antonio nuovo parroco di San Paolo

L’Anffas onlus Ragusa ha dato il benvenuto, con un’apposita cerimonia tenutasi nei propri locali, al nuovo parroco della chiesa di San Paolo apostolo, sul cui territorio ricade la sede dell’associazione. E’ stata la direttrice Salvina Cilia a fare gli onori di casa alla presenza dei ragazzi i quali hanno voluto dedicare momenti di simpatica riflessione al sacerdote, presentandogli biglietti di benvenuto e messaggi speciali che sono stati accolti con emozione dal parroco. L’occasione, inoltre, è stata utile per un breve momento conviviale che don Antonio, dopo avere benedetto il quadro della Madonna con bambino esposto per l’occasione, ha dimostrato di avere molto apprezzato. “Sì, è vero, è stato un momento molto particolare – commenta la direttrice Cilia – che ci fa riflettere su quanto sia molto unita la nostra famiglia dell’Anffas alla parrocchia di San Paolo apostolo con cui periodicamente interagiamo per una serie di iniziative a sfondo sociale e spirituale, e non solo, che sono molto apprezzate dai nostri ragazzi. Abbiamo ascoltato la grande volontà di don Antonio nel proseguire la collaborazione con la nostra parrocchia e siamo davvero contenti del suo modo di porsi che ci fa sperare molto bene per il futuro. Dunque, benvenuto don Antonio anche da parte di Anffas onlus Ragusa”.