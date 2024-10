Arrestato un ladro seriale a Siracusa: aveva rubato in un supermercato

Era noto alle forze di polizia il siracusano di 46 anni che, ieri mattina, si impossessava di numerose confezioni di generi alimentari all’interno di un negozio, sito in corso Umberto, e fuggiva inseguito da uno dei proprietari.

Nell’occorso, transitava in zona una pattuglia del Commissariato di Ortigia che, avvisata dall’altro proprietario del supermarket, si poneva all’inseguimento del ladro, bloccandolo poco dopo nelle vie limitrofe.

Il quarantaseienne, non nuovo a furti perpetrati negli esercizi commerciali di Siracusa, durante la fuga, minacciava il proprietario che lo stava inseguendo, ma si doveva arrendere e cessare dai suoi comportamenti aggressivi una volta raggiunto e bloccato dai poliziotti.

Dopo le incombenze di legge, e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente, l’uomo è stato posto ai domiciliari.

La refurtiva, consistente in numerose confezioni di tonno, sgombro e in alcune bottiglie di olio, è stata consegnata ai legittimi proprietari.