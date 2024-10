Fermato ad Augusta senza documenti: decreto di espulsione

Nel corso dei servizi di controllo del territorio realizzati dal Commissariato di Augusta nel centro urbano della città e che si sono avvalsi anche delle pattuglie motomontate, nella mattinata di ieri, gli agenti del Commissariato megarese, a seguito di uno dei tanti posti di controllo effettuati nel centro storico, fermavano un’autovettura con a bordo due stranieri. Uno di questi, di nazionalità marocchina, non era in grado di esibire alcun documento utile all’identificazione, pertanto, veniva condotto in Commissariato ove, dopo opportuno fotosegnalamento, si accertava che non era in regola sul territorio nazionale ed inottemperante ad un precedente decreto di espulsione emesso dal Questore di Siracusa nel gennaio del 2023. Il marocchino, di anni 24, veniva denunciato per i reati di mancata esibizione di un documento d’identità, nonché per inottemperanza al decreto di espulsione. Condotto presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Siracusa, allo stesso veniva notificato un nuovo decreto di espulsione a firma del Prefetto ed anche un decreto di trattenimento, emesso dal Questore di Siracusa, presso un centro per rimpatri ove veniva accompagnato.