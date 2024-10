Scoperto in casolare di Carlentini un laboratorio di marijuana: 2 denunciati

Nella giornata di ieri, agenti del Commissariato di Lentini, collaborati da personale dell’ENEL, hanno effettuato nelle campagne del comune di Carlentini un servizio finalizzato al contrasto del furto di energia elettrica.

In tale scenario operativo, i poliziotti lentinesi hanno scoperto in un terreno un casolare apparentemente abbandonato che destava qualche sospetto perché le finestre erano oscurate con dei cartoni.

Fatta irruzione all’interno del casolare, gli agenti scoprivano un laboratorio allestito per la produzione e la coltivazione di marijuana. Il casolare era anche attrezzato con un sistema di riscaldamento per l’essiccazione dello stupefacente con lampade per l’illuminazione ed un sistema di irrigazione.

Tutte le attrezzature venivano smantellate e sequestrate come anche 52 grammi di sostanza stupefacente ivi rinvenuta. I due proprietari del casolare, un uomo di 31 anni, già noto alle forze di polizia, e la moglie di 33, sono stati denunciati.