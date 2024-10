Gli trovano in casa la cocaina: denunciato a Lentini

Nella giornata di ieri, agenti del Commissariato di Lentini, nel corso di un servizio antidroga, finalizzato al contrasto del fenomeno dello spaccio e del consumo di droga nelle piazze di spaccio del lentinese, hanno denunciato un uomo di 40 anni per il reato di detenzione ai fini dello spaccio di droga.

In specie, gli investigatori del Commissariato hanno sorpreso il quarantenne dirigersi ripetutamente con fare sospetto verso una casa vicina alla propria abitazione.

Un’accurata perquisizione domiciliare, effettuata nella casa in questione, consentiva, pertanto, di rinvenire e sequestrare 38 dosi di cocaina pronte per lo spaccio e, nell’abitazione del denunciato, una modica quantità di marijuana e materiale utile per il confezionamento dello stupefacente.