Pallavolo femminile, Eurialo Siracusa Under 14: vittoria netta all'esordio. KO a Giarratana per la Under 18

Buona la prima. L’Eurialo parte con un netto 3-0 nel campionato under 14 (fase provinciale) di pallavolo femminile comitato “Monti Iblei”. A Cassibile contro la locale formazione, partita a senso unico, con i primi due set vinti a 8 e il terzo a 12. Netto il divario tra i due team, come testimoniano la differenza punti nei tre parziali e la durata totale dell’incontro che non ha superato gli 80 minuti di gioco. La squadra di Raffaele Moscuzza ha avuto un ottimo approccio al match, scavando subito un notevole solco con le avversarie. Superiorità evidente in tutti i fondamentali. “Basti pensare al servizio – spiega il coach verdeblù – Noi battevamo dall’alto, le avversarie dal basso. C’è stato un momento in cui abbiamo fatto 9 punti consecutivi in battuta anche perché la loro ricezione non sempre era ottimale e, quando in bagher riuscivano a mandare la palla nel nostro campo, noi attaccavamo bene soprattutto dai lati. In alcuni frangenti, c’è stata disattenzione, ma era fisiologico vista la differenza di valori. Sono comunque soddisfatto del gioco e della vittoria”.

Il 6 novembre debutto casalingo per l’Eurialo, che ospiterà l’Avola. Nello stesso giorno si disputerà Eurialo-Aurora under 18. A tal proposito, la squadra allenata da Vincenzo De Luca ha incassato la seconda sconfitta consecutiva, perdendo 3-0 a Giarratana con parziali di 25-15, 25-14, 25-20. Le siracusane hanno fatto ciò che potevano contro una compagine ben organizzata e con giocatrici di statura ed esperienza. L’Eurialo invece è composta in larga parte da ragazze under 16, che

formano un gruppo nuovo che, pian piano, sta cercando la giusta amalgama. “Dobbiamo lavorare – ha detto il tecnico Vincenzo De Luca – ma sono fiducioso”.

Il 31 ottobre esordirà in campionato la squadra Under 16 A che giocherà a Carlentini.