Diciottenne uccisa nella Bergamasca, fermato un coetaeno

Svolta nelle indagini sull'omicidio Sara Centelleghe, la 18enne trovata morta in casa. La procura di Bergamo e i carabinieri hanno bloccato e portato in caserma un ragazzo coetaneo di origini indiane che abita in un palazzo vicino a quello della vittima.Sara Centelleghe, è stata uccisa nella notte in casa a Costa Volpino, in provincia di Bergamo. La giovane studentessa abitava in via Nazionale con la madre, che non era in casa al momento del fatto. L'allarme è stato lanciato intorno all'una di notte.

Da primi rilievi Sara Centelleghe è stata colpita con un arma da taglio più volte. Il corpo "presentava numerose ferite da taglio e punta", riferiscono i carabinieri di Bergamo. I soccorritori del 118 hanno provato a rianimare la giovane senza riuscire.

"Sono tuttora in corso una serie di accertamenti volti alla raccolta di indizi per giungere alla individuazione dei responsabili", precisano gli investigatori. Allo stato si esclude che l'omicidio sia maturato nel contesto familiare della vittima. Le indagine della Procura di Bergamo sono condotte dai carabinieri del nucleo investigativo di Bergamo e dai colleghi della compagnia di Clusone.