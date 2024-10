Torna l'ora solare, alle 3 lancette indietro di un'ora

L’ora solare torna quest’anno, come d’abitudine, durante l’ultimo weekend di ottobre quando guadagneremo un’ora di sonno in più. Il passaggio dall’ora legale (attualmente in vigore da marzo) a quella solare avverrà nella notte tra sabato 26 e domenica 27 ottobre. Precisamente alle ore 3 quando le lancette dell’orologio dovranno essere spostate un’ora indietro.

Con lo spostamento delle lancette si guadagnerà un'ora in più di sonno nella giornata di domenica e nel lungo periodo si avrà un'ora in più di luce al mattino, ma le giornate saranno più brevi. L'ora solare resterà in vigore fino all'ultimo weekend di marzo. I dispositivi digitali come smartphone, smartwatch, pc, tablet e console si aggiorneranno in maniera automatica, mentre dovremo ricordarci di cambiare manualmente i 'vecchi' dispositivi analogici.