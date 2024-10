Acea, Papaleo: "Siamo pronti a entrare nella gestione idrica di Siracusa"

"Acea è il più grande gestore idrico italiano, servendo circa 10 milioni di abitanti: siamo pronti a entrare nella gestione idrica di Siracusa, riteniamo ci siano tutti i presupposti per fare un buon lavoro e portare un cambiamento nella gestione delle reti idriche". Lo sottolinea il vicedirettore generale Operations del Gruppo Acea Giovanni Papaleo, intervenuto alla convention di Forza Italia all'Hotel Domina Zagarella Sicily a Santa Flavia. "Portando le nostre competenze in un ambito così complicato ci sono tutti i presupposti per trovare soluzioni - continua Papaleo, - Siamo di fronte a un sistema integrato industriale abbastanza complesso, l'innovazione nei sistemi idrici può essere calata nella gestione del sistema siciliano con una serie di vantaggi apprezzabili".