Il Cosenza si sblocca al 'Marulla' contro la Juve Stabia finisce in parità ( 1 - 1)

Parità al "Marulla". Il Cosenza interrompe la striscia negativa interna ma non riesce a battere la Juve Stabia, che in Calabria ricomincia a tessere punti per la sua classifica. La squadra di Pagliuca sblocca la partita con Maistro che batte Micai in un'azione originata dall'errore di Kouan in impostazione. Il Cosenza non si disunisce, reagisce e trova il pareggio con Ricciardi, innescato da una verticalizzazione di Ricci. Nel secondo tempo, i rossoblù provano a completare la rimonta ma dopo 21' rimangono in dieci uomini per il rosso diretto (dopo l'intervento del Var) a Hristov. Nel finale, le due squadre si accontentano dell'1-1.