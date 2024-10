Calcio, trasferta insidiosa per il Modica sul campo della Nebros

Modica Calcio pronto ad affrontare una delle trasferte più importanti e delicate della stagione, quella contro la Nebros che in queste giornate di inizio campionato è stata difficile da affrontare per tutti, con tre vittorie casalinghe su tre sfide giocate per i padroni di casa.

Il mister Pasquale Ferrara è a lavoro per trovare la quadra perfetta per mettere in campo la migliore formazione che possa affrontare un manto come quello del “Gliaca” con agonismo e determinazione prima che con la tecnica, più penalizzata in strutture come questa. La Nebros vanta il bottino pieno tra le mura amiche, pur non avendo ancora trovato punti in trasferta.

Ecco l’elenco dei convocati per la sfida contro la Nebros di Domenica 27 Ottobre:

Portieri: Calvo, La Licata, Pontet

Difensori: Mallia, Messina, Mollica, Palmisano, Rallo, Rossi, Triolo.

Centrocampisti: Cacciola, Francofonte, Incatasciato, Kondila, Maimone, Schembari.

Attaccanti: Arquin, Belluso, Cappello, Idoyaga, Susino, Vitelli