Ricordati a Siracusa i carabinieri esempi di sacrificio e lealtà silenziosa

“ Vicende di Carabinieri, eroi di tutti i giorni …” “ esempi silenziosi di lealtà, altruismo e sacrificio. A Siracusa un omaggio commosso ai Carabinieri nel salone storico della Casa del Mutilato. La sezione locale dell’Associazione Nazionale Carabinieri ha organizzato un incontro per ricordare il coraggio e il sacrificio di militari dell'Arma che hanno perso la vita per proteggere la collettività. Attraverso le testimonianze e i ricordi, sono state raccontate le storie di uomini che, senza clamore, hanno scelto di mettere il bene della comunità sopra ogni cosa. Durante l’evento, sono stati ricordati:

Il carabiniere Salvatore Raiti, simbolo di fedeltà e coraggio, che ha sacrificato la propria vita in difesa della legalità.

L’Appuntato Salvatore Celia, il cui sacrificio incarna il valore e la dedizione al servizio dei cittadini.

Il Carabiniere Sebastiano Pandolfo, onorato per il suo impegno a tutela della sicurezza pubblica.

Il Carabiniere Francesco Cascone, ricordato per il suo coraggio e la profonda lealtà verso la comunità.

Il Maresciallo Filippo Basso, figura di esempio e riferimento per i colleghi, la cui umanità e dedizione sono vive nel ricordo.

Il Carabiniere Pietro Pagliarello, caduto durante il servizio, amato e rispettato dalla comunità.

L’Appuntato Vincenzo Magnano, la cui abnegazione al lavoro resta viva tra i suoi colleghi.

Il Maresciallo Sebastiano Re, esempio di integrità e coraggio, un modello per le nuove generazioni di Carabinieri.

Il Carabiniere Carmelo Ganci, che ha onorato il Corpo con un impegno estremo e una grande passione per la sua missione.

L’evento ha offerto alla comunità siracusana l’occasione di onorare questi “eroi di tutti i giorni”, esempi silenziosi di lealtà, altruismo e sacrificio.