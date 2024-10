Calcio a 5, la Futura Rosolini dilaga col San Nicolò e resta in vetta: Holimpia Siracusa non molla e insegue

La Futura Rosolini dilaga nella sesta giornata del campionato di calcio a 5 di serie C. Vittima sacrificale al Pala Tricomi la San Nicolò di Aci Catena. E' finita col risultati di 7 a 1 per la capolista che finora ha fatto sei vittorie ed un solo pareggio. I granata di Pippo Spadaro hanno la miglior difesa del campionato avendo subito soltanto 14 gol, mentre il miglior attacco è quello dell'Holimpia di Siracusa con 39 reti all'attivo e diretta inseguitrice della Futura Rosolini. La capolista non molla e di giornata in giornata costruisce la promozione nella categoria superiore tanto desiderata dal patron Daniele Giurato. Saranno gli scontri diretti a decidere il destino di questo torneo. A guardare la classifica si tratta di una sfida a due:, tra la Futura Rosolini e l'Holimpia Siracusa.

Tornando alla partita del PalaTricomi a realizzare per la prima della classe sono stati, Giuseppe Milana, Franco Gil, Maicol Giuga (doppietta) Raffaele Gennaro (doppietta) e Luigi Ciccazzo. A fine gara, grande la soddisfazione degli sportivi rosolinesi, sempre più numerosi al palazzetto e dell'intero staff, con in prima linea, il diesse Davide Cataudella e mister Spadaro. Gli ospiti hanno lasciato Rosolini a testa bassa.

RISULTATI 6^ GIORNATA

Carlentini - Scicli Sportin Club. 10 - 4

Futsal Ferla - Vigor Itala 8 - 2

Holimpia Siracusa - Real Palazzolo 8 -2

Merienselicona - Librizzi 11 - 8

Pedara - Aretusa 94 2-0

Viagrande - Biancavilla 6 -4

Futura Rosolini - San Nicolò 7- 1

CLASSIFICA

Futura Rosolini, 16 punti. Holimpia Siracusa 15; Futsal Ferla e Viagrande 13; San Nicolò 10; Real Palazzolo e Vigor Itala 9; Pedara 8; Merienselicona 7; Librizzi, Scicli Sportin Club 6; Carlentini 3; Areusa 94, 0 punti