Visita guidata a Riposto nei luoghi di Franco Battiato

Nell'ambito della manifestazione "Wine & jazz DivinExperiences" si terrà oggi con inizio alle 18 "Nei luoghi di Franco Battiato", una visita guidata alla scoperta del grande cantautore e compositore siciliano.Appuntamento in Piazza Giovanni Arcidiacono presso il quartiere "Scariceddu" a Riposto, in provincia di Catania. Dopo la presentazione di Davide Vasta, sindaco di Riposto, di Davide Palermo, Assessore comunale alle attività produttive, e di Alfonso lo Cascio, Presidente regionale di BCsicilia inizierà la visita che sarà guidata da Carmen Bellalba, Storico dell'arte, curatrice e direttore artistico di Stranizza d'amuri" 2024.La passeggiata inizia con l'Opera monumentale su parete di Igor Scalisi Palminteri dedicata al Maestro in occasione della seconda edizione di "Stranizza d'amuri". Si passa poi per via Galliano dove si trova la Chiesa di Maria Santissima del Carmelo. In questa Parrocchia Franco Battiato ricevette il battesimo e durante gli anni dell'adolescenza vi si recava per esercitarsi a suonare l'organo. Erano gli anni in cui andava maturando la sua passione per la musica.Ci si sposta poi in Via F.lli Rossetti: al n. 1 si trova la casa natale del noto artista siciliano. Si prosegue per Via Gramsci dove al n. 237 è ubicata la seconda abitazione in cui Battiato trascorre gli anni della sua giovinezza, fino alla partenza per Milano, e adiacente al cinema all'aperto "Giardino", citato nella canzone "Summer on a solitary beach".