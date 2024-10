Violenza e resistenza, espulso un tunisino a Ragusa

Nell’ambito di mirati servizi di controllo straordinario del territorio programmati dalla Questura di Ragusa nel capoluogo Ibleo, finalizzati alla prevenzione dei reati in genere, gli Agenti della Squadra Mobile hanno denunciato in stato di libertà un cittadino tunisino ritenuto responsabile del reato di violenza, resistenza a Pubblico Ufficiale e lesione personale.

Più in dettaglio, nei giorni scorsi, nel centro storico di Ragusa, l’attenzione degli Agenti della Squadra Mobile è stata attirata da un uomo il quale, vedendo transitare un equipaggio della Squadra Volante, si nascondeva dietro un cespuglio.

I poliziotti della Squadra Mobile, insospettiti da tale atteggiamento, decidevano di procedere al controllo dell’uomo ma questi si dava a precipitosa fuga a piedi; una volta raggiunto il tunisino ha aggredito gli agenti per cercare di sottrarsi al controllo; uno degli agenti ha riportato delle lesioni ad una gamba guaribili in 35 giorni.

Espletati gli atti di rito, il tunisino è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria; inoltre, essendo risultato essere irregolare sul territorio Nazionale, a suo carico è stato emesso il decreto di espulsione con accompagnamento e trattenimento presso il Centro per rimpatri di Caltanissetta.