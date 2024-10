Capuana (FI): "Nessun nuovo ingresso nel Gruppo a Catania"

«In qualità di Capogruppo di Forza Italia nel Consiglio Comunale di Catania, desidero chiarire che ogni scelta riguardante il nostro gruppo consiliare deve essere condivisa, discussa e approvata internamente, nel rispetto delle regole e delle strutture del partito. Abbiamo appreso dai social di un presunto ingresso di un consigliere ex Pd nel nostro gruppo. Si tratta di un annuncio fatto senza considerare i vertici provinciali e cittadini del partito, né il Capogruppo che rappresenta il gruppo stesso, ignorando peraltro il regolamento del Consiglio Comunale di Catania. Quest’ultimo, all’articolo 15, stabilisce infatti che debba essere avanzata una richiesta formale al gruppo di destinazione, la quale deve essere accettata dal Capogruppo. Ad oggi, nessuna richiesta di questo tipo è mai stata presentata, né accettata». Lo afferma il capogruppo FI al consiglio comunale di Catania Piermaria Capuana, dopo un post del deputato regionale Nicola D’Agostino circa l’ingresso in Forza Italia di un consigliere comunale eletto nel Pd, Gerry Barbagallo.

«Purtroppo - prosegue Capuana - i tentativi di bypassare la classe dirigente azzurra, le regole del nostro partito, costituiscono una mancanza di rispetto verso Forza Italia e, soprattutto, verso i nostri elettori. Ha ragione il presidente Schifani che, poco fa dal palco della manifestazione di Palermo, riferendosi al sindaco Roberto Lagalla, ha ricordato che chi fa parte di una squadra deve entrare in una logica di confronto. Quando si è in una squadra ci si riunisce, ci si parla, si rispettano le regole. Dispiace vedere che non sempre è così».

«È importante ricordare - prosegue Capuana - che Forza Italia è rappresentata a Catania da cinque consiglieri eletti grazie all’impegno di una squadra di candidati e al consenso di tanti cittadini. Nel 2023, abbiamo ottenuto il 13 per cento dei consensi alle elezioni comunali, e nel 2024 abbiamo superato il 20 per cento alle Europee. Operiamo in linea e in piena sinergia con il coordinamento provinciale, guidato dall’eurodeputato Marco Falcone, e con il coordinamento cittadino, rappresentato dall’assessore Massimo Pesce, con i quali ogni decisione viene condivisa nel pieno rispetto dei ruoli e delle dinamiche interne. Forza Italia è un partito fondato sulla lealtà e sul rispetto delle procedure interne. I nostri elettori - conclude Capuana - sostengono un progetto politico costruito su confronto e trasparenza, non su decisioni calate dall’alto o giochi di palazzo».