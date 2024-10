Morti senza pace a Solarino, rubata la porta di una cappella

Non c'è più rispetto neppure per i defunti. Alla vigilia della commemorazione del 2 novembre, i ladri dopo essere entrati all'interno del cimitero di Solarino, hanno portato via una porta in alluminio che riparava dagli agenti atmosferici un monumentino funebre dove si trovano sepolti una coppia di coniugi deceduti agli inizi degli Anni 80. Il ladro o i ladri, hanno lasciato sul posto i vetri della porta. Ad accorgersi del furto, sarebbe stato un nipote delle vittime. C'è da chiedersi: ma il camposanto di Solarino non è sorvegliato? E la polizia municipale non gira?. Eppure la pattuglia fa servizi stradali alla rotonda che da Solarino porta a Floridia. Questo però serve a fare cassa.