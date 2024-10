'L'anno che verrà' di Rai 1 andrà in onda dal lungomare di Reggio Calabria

"La Calabria si sta prendendo il posto che merita nel Paese". Il commento del governatore, Roberto Occhiuto, esprime in modo efficace la soddisfazione sua e di tutta la regione per la conferma che anche nel 2024, così com'era avvenuto lo scorso anno, sarà la Calabria ad ospitare "L'anno che verrà", la popolare trasmissione con cui la Rai saluta l'anno che passa e quello che si annuncia.Il programma, ricco di ospiti musicali e momenti di spettacolo, sarà condotto da Marco Liorni. Dopo quella di Crotone dello scorso anno, la scelta della "location" è caduta quest'anno su Reggio Calabria. E sarà il lungomare della città a ospitare il grande palco che sarà allestito per la trasmissione. Quel lungomare affacciato sul suggestivo scenario dello Stretto di Messina e decantato da Gabriele D'Annunzio come "il chilometro più bello d'Italia".

L'evento, realizzato da Rai in partnership con la Regione Calabria, in virtù di un accordo con Rai Com, rappresenta uno dei tanti momenti di valorizzazione dell'intero territorio regionale e si inserisce nel percorso avviato per promuovere, in Italia e nel mondo, tutti gli aspetti naturalistici e culturali della Calabria anche in altre trasmissioni Rai.

Il presidente Occhiuto, che si sta battendo per creare un'immagine diversa della Calabria sul piano nazionale e internazionale, mettendone in risalto i tanti aspetti positivi a discapito di certi pregiudizi e diffidenze che ancora serpeggiano a vari livelli nei confronti della regione, ha espresso la sua soddisfazione per l'annuncio dell'azienda radiotelevisiva. "Per la seconda volta consecutiva - ha scritto il governatore in un post sul suo profilo Facebook - il Capodanno Rai sarà ospitato in Calabria. Dopo il successo di Crotone dello scorso anno, abbiamo deciso con la Rai di fare il bis. E quest'anno saremo a Reggio Calabria"."Ma non c'è solo Capodanno - ha aggiunto Occhiuto - nell'accordo con la Rai perché nell'ultimo anno in cento trasmissioni dell'emittente radiotelevisiva di Stato decine di milioni dii taliani hanno potuto vedere posti meravigliosi di una Calabria che non conoscevano e che prima veniva raccontata solo per i problemi. E la Regione si prenderà il posto che merita anche in occasione del prossimo Capodanno, facendo iniziare il 2025 a tutti gli italiani nella bellissima Reggio Calabria". E la città è già in fermento in vista del grande evento.