Pienone di gente a Portopalo per il 'Mo sta Fest 2024' (GUARDA IL VIDEO)

Grande partecipazione di pubblico questa domenica a Portopalo di Capo Passero per la sesta edizione 'Mo sta Fest 2024'. A fare gli onori di casa la sindaca Rachele Rocca che ha invitato i suoi colleghi di Pachino, Giuseppe Gambuzza, di Priolo, Pippo Gianni e il deputato all'Ars di Fdi, Carlo Auteri.

Tra gli eventi, la sfilata equestre per le vie del paese, il raduno presso Area Attendamenti di contrada Cozzo Spadaro. Poi la sfilata di moda con Miss & Mister Portopalo a cura di Royal Agency. Finale in musica, con Sax & violino con Luigi Zimmitti & Caterina.

Gli stand della Sagra della Mostata e dei prodotti tipici Portopalesi, sono rimasti aperti fino a pranzo.