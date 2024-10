Calcio, il Modica domina ma va KO sul campo della Nebros (1 a 0)

Arriva la prima sconfitta per il Modica dopo sei giornate di sole vittorie. I rossoblù scivolano al secondo posto per il concomitante successo del Milazzo. Il Modica domina sul campo della Nebros, spreca troppo e viene punito dai messinesi con un calcio di rigore che ha alimentato parecchi dubbi nei commenti del dopo partita. Il gol della Nebros è stato siglato da Caruso al 31' del primo tempo. Mister Ferrara, malgrado la delusione, non si abbatte: la legge del calcio, abbiamo dominato e non posso rimproverare nulla alla squadra. Ora pensiamo a reagire e ad approfittare dei turni casalinghi consecutivi.