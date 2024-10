Modica, notte bianca junior: bilancio molto positivo e iniziativa da ripetere

La notte bianca junior, organizzata dal Comune con l'assessorato alle Politiche sociali retto da Chiara Facello, ha fatto centro: bilancio positivo e iniziativa da ripetere. Sabato sera il centro storico della città è stato "occupato" da bambini, ragazzi, intere famiglie. Numerosi spazi dove i bambini si sono cimentati in dimostrazioni di sport, hanno giocato, hanno ammirato artisti di strada, hanno assistito a spettacoli teatrali e di marionette. Tutto, in una atmosfera libera - finalmente ma, purtroppo, per una serata - delle noiose motorette, dei colpi di clacson di automobilisti poco sensibili alle esigenze del prossimo, di impennate pericolose lungo il corso Umberto. Una "prima" di successo. Per la prossima notte bianca junior sarebbe, comunque, il caso di organizzare un servizio di bus navetta.